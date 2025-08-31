Virgil Ghiță a reacționat imediat după ce a marcat și a fost desemnat omul meciului pentru Hannover

Virgil Ghiță a marcat un gol important și a fost declarat omul meciului într-un meci din Germania, evoluând pentru echipa Hannover 96. După această performanță, el a avut o reacție pozitivă, exprimându-și fericirea pentru începutul noului său capitol și dorința de a contribui pe teren cât mai mult posibil. Ghiță a fost lăudat pentru implicarea sa și pentru pasele decisive, iar prestația sa a fost esențială pentru obținerea victoriei echipei sale.

Golul său a fost unul decisiv, contribuind la victoria echipei Hannover 96 în campionatul Germaniei. Ghiță a fost desemnat omul meciului, ceea ce arată impactul său major în acest joc.

Virgil Ghiță a primit nota 8,6, cea mai mare a meciului, după prestaţia excelentă din partida cu Kiel. După ce reuşise un assist în campionat, acum a venit şi primul lui gol pentru Hannover în 2.Bundesliga.

„4 la rând. Primul gol în campionat pentru echipă. Recunoscători pentru susținere. Împreună mergem înainte!”, a scris Virgil Ghiţă pe contul lui de Instagram.