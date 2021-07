Virgil Ghiţă, după dezastrul cu Coreea de Sud: ,,Nu avem scuze pentru ce s-a întâmplat”

România U23 a ieşit învinsă din al doilea joc de la Tokyo, unde a pierdut meciul cu Coreea de Sud, scor 0-4, după ce a jucat repriza a doua în inferioritate numerică.

Virgil Ghiţă, fundaşul central al naţionalei, a reacţionat după ce naţionala condusă de Mirel Rădoi a ajuns acum, în urma acestui rezultat, pe ultimul loc în grupă.

După acest eşec usturător, Virgil Ghiţă anunţă că are încredere în colegii de echipă şi că în ultimul joc cu Noua Zeelandă vor da totul pe tere.

,,Știam că echipa Coreei de Sud este buna foarte bună, că practică un fotbal de calitate. Dar trebuie să trecem peste acest moment și să câștigăm următorul meci, pentru a ne califica! Nu suntem la fel de bine pregătiți fizic ca sud-coreenii. Am făcut multe greșeli ca grup, nu neapărat individual. Trebuie să avem o atitudine mult mai bună, să compensăm partea fizică. Nu avem scuze pentru ce s-a întâmplat. Trebuie să strângem rândurile și să mergem cu gândul la victorie cu Noua Zeelandă. Am încredere în echipă, în colegii mei, trebuie să trecem cât mai repede peste acest rezultat. Apoi, vom analiza ceea ce am greșit și trebuie să dăm totul, toată energia, pentru a merge mai departe!’‘, a declarat Virgil Ghiţă, după jocul cu Coreea de Sud.

România U23 va juca în compania Noii Zeelande miercuri, de la ora 11:30.

