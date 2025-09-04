Virgil Ghiță, pregătit să lupte pentru un loc de titular la națională: „Eu trebuie să îmi fac treaba la antrenamente”

Virgil Ghiță, fundașul de 27 de ani al echipei naționale a României și jucătorul lui Hannover 96, a declarat în conferința de presă înaintea amicalului cu Canada că se simte bine la echipa națională și este pregătit să dea tot ce are mai bun pentru a fi titular. Meciul cu Canada, programat pe 5 septembrie, este tratat cu maximă seriozitate, iar Ghiță subliniază că naționala trebuie să joace fiecare meci ca pe unul oficial pentru a reuși calificarea.

Fundașul a vorbit și despre experiența sa de la Hannover, unde a fost transferat în această vară pentru un milion de euro, de la Cracovia.

„Este foarte importantă convocarea. Mă simt foarte bine la echipa națională. Îmi doresc să fiu aici cât mai des. Meciul cu Canada este la fel de important ca toate celelalte meciuri. Trebuie privit ca un meci oficial și încercăm să ne facem jocul și să câștigăm.

Suntem încrezători. Șanse încă sunt pentru Mondial, trebuie să luăm fiecare meci în parte și să-l câștigăm, doar așa putem să ne calificăm. Sunt sigur că putem face asta. Suntem un grup bun, un grup unit și dacă jucăm un fotbal bun și reușim să punem în practică ce facem la antrenamente sunt sigur că vom reuși.

Mutarea la Hannover mi-a adus un pic de entuziasm. Cultura fotbalistică este mai mare, stadioanele sunt mult mai pline în Germania. Sunt fericit să joc cu zeci de mii de oameni în tribună. Echipa este de tradiție, foarte mare. M-am adaptat bine pentru că am avut norocul să întâlnesc acolo colegi și un staff foarte primitor.

Nu sunt în măsură să vorbesc despre titularizare. Eu trebuie să îmi fac treaba la antrenamente, să dau ce e mai bun și să respect indicațiile domnului antrenor. El decide, eu sunt acolo să mă antrenez cât pot de bine și să încerc să demonstrez.

Mă simt foarte bine în Germania, meciurile sunt cu intensitate, cu ritm și sunt și tacticizate. Joc un fotbal bun, un fotbal dominant și îmi place foarte mult”, a transmis Virgil Ghiță la conferința de presă.