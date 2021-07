Virgil Ghiţă trage un semnal de alarmă: ,,Trebuie să schimbăm ceva la mentalitate”

Virgil Ghiţă, fundaşul central al naţionalei de U23 a României, a reacţionat la finalul jocului în care reprezentativa olimpică a remizat, scor 0-0 cu Noua Zeelandă.

România U23 a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de fotbal de la Tokyo. Naţionala olimpică a terminat pe locul trei in grupa de calificare, cu 4 punscte acumulate în clasament.

Virgil Ghiţă spune că i-a lăsat un gust amar egalul cu Noua Zeelandă şi declară că mentalitaea jucătorilor trebuie să fie una schimbată. Totuşi, fundaşul spune că câştigul este prezenţa la aceeastă competiţie.

,,Ne-a lăsat cu un gust amanar pentru că am fost pregătiți pentru acest meci. Și ei sunt fotbaliști, și-au făcut treaba, jocul, și s-a terminat 0-0. Noi avem jucători foarte valoroși, dar trebuie să schimbăm ceva la mentalitate. Cum am jucat primul și ultimul meci ar fi trebuit să jucăm și în al doilea, nu s-a întâmplat asta și nu ne-am calificat. Am venit aici cu gândul să ne calificăm și să ne batem la o medalie, de ce nu. Nu s-a putut, dar noi ne-am dorit foarte mult acest lucru. Câștigul este că am participat la această competiție grandioasă, dar ne doream ceva mai mult. O să avem ce povesti pe viitor.”, a declarat Virgil Ghiţă, pentru TVR.