„Visez să joc acolo”. Fiul lui Charalambous, la FCSB?

Panagiotis Charalambous, tânărul fundaș central cipriot în vârstă de 18 ani, și-a exprimat public dorința de a evolua în viitorul apropiat pentru FCSB, actuala campioană a României. Fiul antrenorului Elias Charalambous, legitimat în prezent la Pafos și destinat să devină o promisiune în fotbalul cipriot, a făcut această declarație după meciurile amicale dintre naționalele U19 ale României și Ciprului, în care a fost prezent și tatăl său în tribună.

După meciurile de la Buftea, Panagiotis a dezvăluit că se simte foarte apropiat de FCSB și visează să joace sub culorile acestui club.

„Mă bucur foarte tare că tata a fost prezent la meci. Cel mai bun sfat pe care mi l-a dat? Să mă bucur de fotbal! Poate că tata mă va antrena la un moment dat. Bineînțeles că sunt fan FCSB acum și visez să joc acolo”, a spus Panagiotis Charalambous.

Panagiotis, care măsoară 1,83 metri, evoluează la Pafos, campioana Ciprului, unde a semnat recent, însă până acum a jucat doar în UEFA Youth League la echipa de juniori. Tenacitatea și dorința sa de a ajunge la un nivel înalt îl recomandă pentru un viitor transfer la FCSB, unde ar putea aduce un plus echipei, mai ales că are și susținerea importantă a tatălui său, un cunoscut în fotbalul românesc.