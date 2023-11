Vivi Răchită, în război cu fanii Petrolului Ploiești: „O să fac eu plângere penală, pentru vandalism, pentru injurii!”

Vivi Răchită i-a criticat pe suporterii Petrolului Ploiești pentru incidentele de la partida cu FCSB (2-2). Fostul jucător român a fost luat în colimator de fanii prahovenilor, care i-au adresat ulterior injurii.

Se pare că Răchită nu a rămas indiferent. Iată ce măsuri vrea să ia împotriva celor care l-au jignit.

„O să fac eu plângere penală, pentru vandalism, pentru injurii!”

„Să spun ce am pățit eu după meciul Petrolul – FCSB. Am discutat aici, după bătaia din peluza Ilie Oana. Când am ajuns luni la birou, pe pereții stadionului, «UE Vivi, UE aia». Bineînțeles oamenii de la stadion au dat cu vopsea.

Au scris inclusiv pe o casă de peste drum de stadion. Pentru că mi-am permis să spun că nu e normal să rupă scaunele, că e casa lor.

Da, ei nu acceptă ca cineva să le spună normalitatea, de ce ați rupt scaunele? Sunt scaunele de la stadionul vostru. Nu mai există modelul ăla de scaun, cu spătar, trebuie să punem fără spătar. Pentru lucrul ăsta mi-au scris.

Băi, dar autoritățile, au de unde să ia imagini. Dacă autoritățile nu se autosesizează o să fac eu plângere penală, pentru vandalism, pentru injurii”, a spus Vivi Răchită, potrivit Fanatik.