Vivi Răchită l-a distrus pe Raul Opruț: „Cât de penibiil e! Are aere de mare vedetă!”

Valeriu Răchită, fostul internațional român, a avut o reacție vehementă la adresa unui jucător din Liga 1.

Mai exact, acesta l-a criticat dur pe Raul Opruț, fotbalistul celor del a Hermannstadt. Iată ce a spus.

„Cât de penibiil e! Are aere de mare vedetă!”

„Budescu a jucat aripă drepta, ceea ce n-a jucat de trei ori în cariera lui. L-a avut adversar pe marele Opruț! Am văzut la interviuri că Opruț spunea: ‘Ce să jucăm noi pe terenul ăsta? Că e foarte prost, că n-am putut să ne facem jocul…’. Băi, Opruț, unde ai jucat tu până acum? Ai jucat prin Serie C, prin Italia. Păi, pe vremea noastră, jucam cu noroiul până la glezne.

Ca să vezi cât de penibiil e acest Opruț… am înțeles că are aere de mare vedetă. Acum îmi dau seama de ce Mihai Rotaru nu l-a luat la Craiova. El analizează jucătorii și după materia cenușie. Nu poți după un meci în care ai fost penibil să dai vina pe teren. Terenul e foarte bun, eu am fost pe teren înainte de meci. El se crede Roberto Carlos. L-ai avut pe Budescu, 34 de ani, nu l-ai depășit o dată!

Penibil! Am înțeles că va fi luat și la echipa națională. Edi, oprește-te! Ia-l pe Camora, ia pe oricine, reactivează-l pe Ștefan Radu. Lasă-mă cu Opruț, n-are nicio legătură cu fotbalul. Dacă tu, după un meci în care n-ai jucat nimic, dai vina pe teren… terenul ăla nu a fost schimbat niciodată de 12 ani și facem eforturi să avem terenul bun”, a spus Valeriu Răchită, pentru Fanatik.