Vlad Achim, dezlănțuit după ce FCU Craiova a învins Voluntari: „Da, ne gândim la play-off!”

FCU Craiova a trecut cu scorul de 2-1 de cei de la FC Voluntari. Vlad Achim, mijlocașul oltenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, fotbalistul al cărui contract a fost recent prelungit de conducere, a declarat că echipa sa se gândește la play-off.

„Da, ne gândim la play-off!”

„Încercăm să facem un joc ofensiv, să dominăm orice adversar, așa cum îi stă bine acestei echipe. O luăm pas cu pas, da, ne gândim la play-off. Ne motivează foarte mult ceea ce s-a întâmplat cu Sepsi, ne motivează mult acea nedreptate! Trebuie să trecem peste acel moment, să scoatem noi cât mai multe puncte și să depășim Sepsi.

Corect ar fi să se rejoace, sper să fie timp să se meargă și la TAS. Legea e de partea noastră. Regulamentul e ambiguu și incorect făcut, din punctul meu de vedere. Când nu ai pârghiile necesare să evacuezi o galerie, atunci ar trebui să plătească echipa care are pârghiile.â

Da, suntem o echipă puternică, o arătăm pe teren. Și cu Voluntari am început prost, dar am revenit. Acum, facem fel și fel de calcule, ce adversari mai are Sepsi, cum să câștigăm noi următoarele meciuri. Play-off-ul ar fi ceva extraordinar, spectaculos, dacă am fi și noi acolo. De fapt, pentru toată lumea.

Trebuie să arătăm că suntem cea mai bună echipă din România. La începutul campionatului ne gândeam chiar la titlu! N-o spuneam pe față, dar așa gândeam. Jocul ne dădea speranțe, apoi am avut o pasă foarte proastă. Ne-am revenit. Credem despre noi că suntem o echipă foarte puternică”, a spus Vlad Achim, după victoria cu Voluntari.