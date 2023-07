Vlad Chiricheș a ajuns la baza de antrenament a FCSB-ului: ”Poate să fie extrem de important in vestiar!”

La acest lucru s-a gândit Gigi Becali, patronul FCSB, în momentul în care a anunțat că principalul nume de pe lista de transferuri din această vară este căpitanul naționalei.

Becali susține că jucătorul vrea un salariu destul de mare.

Recent, MM Stoica a recunoscut că fundașul se antrenează cu FCSB.

”Eu am speranţe, chiar am. Acum în câteva zile vom ştii dacă da sau nu. Cred că il cunosc destul de bine, m-am uitat in ochii lui si cred că il cunosc bine, ii surade ideea. S-a antrenat separat, dar asta se intampla cu toti jucătorii care au fost la noi. E finul lui Pintilii, nu e problemă, îşi fac concediile impreună. Nu e asta problemă. Mai are variante, dar parcă, parcă… Vibe ul lui m-a făcut să sper.

Pentru noi e lovitură mare din foarte multe puncte de vedere. Poate să fie extrem de important in vestiar, e primul jucător de care se stie ca poate vine si mă întreabă toţi jucătorii în vestiar. De obicei nu prea te intreabă, că e concurenţă. Dar de Chiricheş toţi întreabă, e singurul”, a declarat MM Stoica la Orange Sport.