Vlad Chiricheș a luat decizia după anunțul lui Gigi Becali

Vlad Chiricheș, veteranul fundaș al celor de la FCSB, a luat o decizie surprinzătoare după ce patronul Gigi Becali a anunțat oficial că nu îl mai dorește în lotul echipei. În vârstă de 35 de ani și cu 78 de selecții la naționala României, Chiricheș nu va accepta nicio altă poziție în club și se pregătește să părăsească formația bucureșteană în perioada de mercato din iarnă.

Chiricheș, care a adunat 15 meciuri în acest sezon și a câștigat patru titluri de campion în Liga 1 cu FCSB, pare hotărât să pună punct acestei colaborări după un anunț dur al patronului. Becali a dezvăluit că intenționează să-l scoată din lot pe Chiricheș, alături de alți doi jucători, David Kiki și Malcom Edjouma, urmând să aducă în iarnă cinci fotbaliști noi, inclusiv un fundaș central, un mijlocaș central și un atacant.

Patronul FCSB a explicat că nu poate da afară jucătorii, dar îi poate scoate din echipă și, mai mult, a menționat problema medicală a lui Radunovic, care încă se confruntă cu pubalgia. „El, săracul, nu ai ce să-i spui, e un caracter frumos, dar nu mai poate, doarme pe teren”, a spus Becali, întărind ideea unui sezon al schimbărilor majore în lotul campioanei în ultimele luni ale anului.