Vlad Chiricheș dă vina pe arbitraj după eliminarea din Conference League: „Decizii un pic controversate”

FCSB a fost eliminată din turul 3 preliminar al Conference League de Nordsjaelland, care s-a impus acasă cu 2-0, după 0-0 în tur.

„Arbitrul a avut nişte decizii un pic controversate”, crede Vlad Chiricheș

Eliminat în minutul 63, Vlad Chiricheș s-a declarat dezamăgit de prestația sa și eliminarea din Europa. El spune că arbitrul a luat unele decizii controversate, inclusiv cea legată de primul cartonaș galben, primit în minutul 45+2.

„Sunt foarte dezamăgit. Nu am reuşit să înscriem azi, să câştigăm jocul de azi! Îmi pare rău că poate o prostie de-a mea… nu ştiu cum să o numesc, o greşeală… nu am mai putut să îmi ajut echipa, să încercăm să revenim. Dar asta este, acum trebuie să rămânem uniţi, să fim concentraţi să câştigăm campionatul.

După părerea mea am făcut o repriză bună, am fi putut să înscriem. Am avut cred 2-3 situaţii foarte bune. Cumva penalty-ul acela ne-a tras un pic în jos. Nu vreau să găsesc alibiuri, dar cred că şi arbitrul a avut nişte decizii un pic controversate.

Galbenul meu primul a fost nu ştiu de unde până unde. Da… al doilea, da, cum am spus, la experienţa mea nu ar fi trebuit să mă duc atât de agresiv acolo şi să iau al doilea cartonaş galben. Dar la primul nu ştiu ce s-a întâmplat”, a spus fundașul la finalul partidei.

„Obiectivul principal este campionatul”, recunoaște Vlad Chiricheș, după eliminarea din Conference League

Internaționalul român le cere suporterilor să rămână alături de echipă și să o ajute să câștige campionatul, după o absență de 9 ani.

„Păcat. Mi-e ciudă că i-am lăsat la greu şi probabil am fi putut să facem mai multe în cele 30 de minute rămase. Cu siguranţă puteau fi bătuţi. Asta s-a întâmplat şi acum trebuie să acceptăm asta şi să ne concentrăm pe campionat.

Fanii au fost extraordinari, ne-au susţinut pe întreaga durată a meciului şi le mulţumim. Îmi pare rău că nu le-am oferit o victorie.

Sperăm să fie alături de noi în campionat şi să ne ajute să câştigăm campionatul. Cred că pentru fiecare jucător în parte, să joace într-o competiţie europeană este ceva extraordinar, fiecare dintre noi ne doream să continuăm într-o cupă europeană.

Obiectivul principal este campionatul, ne dorim foarte mult să câştigăm. Să ne odihnim bine şi să facem un meci bun cu Iaşi”, a încheiat fundașul, potrivit as.ro.