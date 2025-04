Vlad Chiricheș, după meciul cu ”U” Cluj: „FCSB este locul potrivit să îmi termin cariera”

La finalul partidei, Vlad Chiricheș a vorbit despre meci, despre forma echipei și despre viitorul său. Fundașul de 35 de ani, revenit la FCSB în 2023, a lăsat de înțeles că acesta ar putea fi ultimul capitol din cariera sa.

”Un meci greu, am avut controlul jocului, poate nu ne-am creat atât de multe ocazii. În prima repriză au fost destul de închiși, am încercat să ne deschidem. Am avut câteva ocazii bune. În repriza a doua am mai scăzut puțin nivelul jocului. Eu cred că e meritată această victorie.

Cred că simțim cu toții că ne lipsesc anumiți jucători care fac diferența în ultimii 30 de metri, dar cu toate astea reușim să câștigăm. Asta înseamnă că avem jucători valoroși, că avem caracter.

E un lucru pozitiv că reușim să câștigăm fără atâția jucători indisponibili, suntem caractere frumoase în vestiar, suntem puternici și sper să arătăm asta și în viitor.

Îi las pe alții să comenteze ce fac eu pentru echipă, încerc să mă bucur de fotbal, să fac lucruri bune pentru echipă. În ultimele jocuri am reușit să câștigăm și mă bucur. Mă bucur că sunt apreciat și vom vedea.

Mai am energie, mă bucur de fotbal, cred că reușesc să fac jocuri bune și cu atât mai bine dacă evoluțiile mele sunt apreciate. Pentru mine această echipă este echipa care m-a lansat în fotbal, care mi-a dat foarte multe și încerc acum pe final de carieră să dau și eu și să reușim lucruri mărețe.

Pentru mine și familia mea această echipă este locul potrivit să îmi termin cariera. Aș vrea să mă bucur de momente extraordinare aici”, a spus Vlad Chiricheș.