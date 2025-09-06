Vlad Chiricheș, exclus din lotul FCSB, dar susținut de Giovanni Becali: „Sunt echipe în Superliga care au nevoie de el”

Vlad Chiricheș (35 de ani) a intrat în dizgrația patronului FCSB, Gigi Becali, fiind exclus din lot pentru meciurile din Superliga și Europa League, iar contractul său expiră la finalul sezonului actual. Cu toate acestea, impresarul Ioan Becali este convins că fostul fundaș al naționalei României mai poate evolua cu succes la nivelul primei ligi interne.

Giovanni Becali crede că Vlad Chiricheș reprezintă o soluție viabilă pentru mai multe echipe din Superliga, menționând în special cluburi precum UTA Arad și FC Hermannstadt.

El a adăugat că, deși Gigi Becali îi plătește salariul până la finalul contractului, ar putea exista o înțelegere prin care Chiricheș să primească jumătate din salariu și să joace la altă echipă din România, dacă jucătorul își dorește acest lucru. De asemenea, Giovanni a menționat dificultățile legate de vârstă și implicarea familiei, care fac complicată o eventuală plecare.

În ceea ce privește forma fizică, impresarul a discutat cu medici care au confirmat că, la această vârstă, performanța sportivă poate fi afectată brusc de starea corpului, dar anul precedent a fost unul foarte bun pentru Chiricheș, fiind considerat cel mai bun jucător al sezonului.

„Chiricheș e un băiat care nu bagă în seamă. Poate pleacă la altă echipă. Eu cred că sunt echipe care au nevoie de Chiricheș, la noi în țară. Chiricheș poate să meargă și la Sibiu, și la Arad. Cine nu l-ar lua pe Chiricheș? Nu știu dacă CFR Cluj l-ar lua.

Dar echipele din afara celor 4-5, la orice echipă de pe locurile 6, 7, 8, Chiricheș poate juca fără probleme încă un an, doi. Asta e părerea mea. Gigi îi plătește până la finalul contractului, dar se poate face o înțelegere cu o echipă de la noi. Să-i dea jumătate din contract și să meargă să joace dincolo, dacă are plăcerea.

E greu după ce ai jucat la FCSB, ai jucat la București, ai casă aici. E greu să mai pleci cu familia”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.