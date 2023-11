Vlad Chiricheș, lăudat de un fost coleg: „Calitate are, asta este clar!”

Vlad Chiricheș este așteptat să revină pe teren împotriva celor de la Rapid. Fundașul central de la FCSB absentează încă de la partida bucureștenilor din deplasare cu UTA Arad (1-2).

Se pare că experimentatul jucător a fost lăudat de un fost coleg. Iată ce a spus Florin Gardoș despre FCSB.

„Calitate are, asta este clar!”

„Eu zic că este un plus. E frustrant, am trecut prin multe momente de genul ăsta. Știu cum e să revii, să ai dorință și ambiție, să vrei foarte mult să faci ceva, și să intervină o problemă musculară, de exemplu. E super frustrant, sunt convins că este la fel pentru el.

Îmi doresc doar să fie bine. Calitate are, asta este clar. Sper să fie OK, după ce lipsești o perioadă ai nevoie de ceva acomodare, dar are totuși un nivel de experiență și îi e un pic mai simplu, nu cedează la presiune. Va fi un meci super interesant”, a spus Gardoș, conform GSP.ro.