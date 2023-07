Vlad Dascălu este cu gândul la Jocurile Olimpice din 2024: „Motivaţia mea este să obţin o medalie”

Medaliat cu aur la Jocurile Europene de la Cracovia, la mountain bike în proba cross-country, Vlad Dascălu va încerca să devină campion național.

„Motivaţia mea pentru anul acesta şi pentru anul viitor este să obţin o medalie la JO”, a recunoscut Vlad Dascălu

Sportivul legitimat la Dinamo va participa la Campionatul Naţionale de mountain bike XCC (short-track) şi XCO (cross-country) de la Păltiniş, în zilele de 12 şi 14 iulie.

„A fost foarte frumos să mă întorc în România după un an şi ceva, ultim oară când am fost în ţară. Am venit pentru câteva zile, la Campionatul Naţional de mountain bike, dar întotdeauna este frumos să mă întorc în ţară.

Să am sprijinul COSR şi încrederea lor este foarte important pentru mine, pentru pregătirea mea. Momentan avem un loc pentru România, la proba mea de cross-country suntem printre primele 21 de ţări. O să fie asigurat pentru anul care vine, nu e 100%, dar e 99%.

Am să fac tot posibilul. Motivaţia mea pentru anul acesta şi pentru anul viitor este să obţin o medalie la JO, iar pe termen scurt am CM, în patru săptămâni, aşa că aştept să fie o cursă bună acum când motivaţia e înaltă după Jocurile Europene. Sperăm să fie bine”, a spus el.

Vlad Dascălu a obținut aur la Jocurile Europene, deși a concurat nerefăcut în totalitate

Dascălu, locul 7 la JO de la Tokyo, a recunoscut că medalia de aur de la Jocurile Europene a venit oarecum neaşteptat, pentru că suferise cu puţin timp înainte o accidentare la cot:

„A fost o surpriză, pentru că am avut o căzătură destul de urâtă cu două săptămâni înainte de Jocurile Europene şi la cursa de după această căzătură nu m-am simţit prea bine şi nu ştiam cum o să fie la Jocurile Europene.

Dar traseul mi se potrivea foarte bine, a fost o cursă care chiar mi-a plăcut şi m-am distrat în timpul cursei, lucru care este foarte important. În ultimul tur, când am văzut că am posibilitatea de a câştiga, a fost totul sau nimic şi am dat totul.

Sentimentul e unic, e o cursă foarte importantă, la Jocurile Europene, iar dacă câştigi această cursă poţi purta un tricou distinctiv tot sezonul şi e ceva foarte special. Sunt foarte fericit că am câştigat”, a precizat Dascălu.

Vlad Dascălu vrea să obțină biletul pentru JO 2024 la Campionatul Mondial de la Glasgow

La CM de mountain bike de la Glasgow (8-12 august), primii doi clasaţi la XCO, proba olimpică de cross-country, obţin calificarea directă la JO 2024.

„Ar fi ideal dacă aş putea obţine un bilet pentru Jocurile Olimpice, încă de la Campionatul Mondial.

Mi-ar fi mai uşor în anul care vine, fără presiune şi pot să concurez şi să aleg calendarul în funcţie de cursele care ţi se potrivesc mai bine sau care sunt mai bune în calendar, decât să mergi pentru puncte.

Dar va fi concurenţă mare, cu Tom Pidcock, Nino Schuerter, care este cel mai bun mountain biker din istorie, o să fie greu dar o să încercăm sigur.

Acum sunt campion european, dar la nivel personal poate încrederea în mine este puţin mai mare, mi-am demonstrat mie şi am demonstrat la Jocurile Europene că pot să fiu pe podium aproape la fiecare cursă, pe orice fel de traseu, aşa că asta e cea mai mare diferenţă, am mai multă încredere în mine şi mai multă motivaţie pentru curse”, a încheiat el.