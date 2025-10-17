Vlad Dragomir a marcat în Pafos – Ethnikos 4-0

Jucătorul român Vlad Dragomir a înscris un gol vineri seara, în meciul pe care echipa sa, Pafos, l-a câştigat, pe teren propriu, scor 4-0, în faţa echipei Ethnikos Achnas.

Pafos este lider, cu 18 puncte

Vlad Dragomir a fost rezervă la meciul pe care Pafos l-a disputat, pe propriul teren împotriva formaţiei Ethnikos Achnas. Antrenorul Juan Carlos Carcedo l-a introdus pe teren în minutul 81, când scorul era deja 2-0, după golurile înscrise de David Luiz (min. 17) şi Quina (min. 47).

Vlad a intrat în locul lui brazilianului David Luiz, fostul fundaş al lui Chelsea, PSG şi Arsenal, iar în minutul 85 a marcat al treilea gol al echipei sale.

Anderson Silva a stabilit scorul final, Pafos – Ethnikos 4-0. Pafos este lider în Cipru, cu 18 puncte. Ethnikos e a cincea, cu 11 puncte.