Vlad Dragomir a marcat pentru FC Pafos, în campionatul Ciprului

Mijlocașul român Vlad Dragomir a marcat un gol pentru FC Pafos, care a învins-o cu 4-2 pe AEK Larnaca, duminică, în deplasare, într-o partidă din etapa a șasea a campionatului de fotbal al Ciprului.

Waldo Rubio (2) a deschis scorul pentru gazde, dar Domingos Quina a realizat o dublă pentru campioană (15, 42). Anderson Silva (80) a majorat diferența, Djordje Ivanovic a punctat pentru AEK (86), iar Dragomir a înscris ultimul gol al meciului (88).

Vlad Dragomir, convocat la echipa națională a României pentru partidele cu Moldova și Austria, fusese introdus pe teren în min. 58 al partidei.

Acesta a fost primul său gol în acest campionat, în șase partide jucate.

FC Pafos este lider în clasament, cu 15 puncte, urmată de APOEL Nicosia, 15 puncte, Omonis Nicosia, 13 puncte, Aris Limassol, 13 puncte, etc.