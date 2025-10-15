Vlad Dragomir ar fi putut ajunge la FCSB

Vlad Dragomir, fotbalistul care evoluează în Champions League și impresionează în tricoul echipei naționale, a fost aproape de un transfer la FCSB.

Gigi Becali a afirmat că Mihai Stoica a negociat în urmă cu mai mulți ani pentru a-l aduce pe Vlad Dragomir la FCSB. Patronul campioanei a vorbit și despre prestația fotbalistului din partida România – Austria 1-0. „Mijlocul terenului a fost stăpânit de noi. Ca atare, e fotbalist. Nu credeam. Eu râdeam când am văzut că joacă cu Dragomir, cu Marin. Dar faptul că am ținut mijlocul, înseamnă că a jucat bine.

Mijlocul a fost al nostru. Nu au pasat nimic jucători de la marile echipe europene, nu au putut să paseze deloc. Înseamnă că am făcut bine ce am făcut. (n.r. l-ați vrut pe Vlad Dragomir la FCSB) E posibil, mi se pare că Mihai știe. Mi se pare că l-am vrut, a și negociat ceva, a vorbit ceva”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.