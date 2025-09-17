Vlad Dragomir se află în fața unui moment istoric: debutul în Liga Campionilor

Mijlocașul român Vlad Dragomir, a gost prezent pe teren în toate cele 8 meciuri oficiale disputate de Pafos, campioana Ciprului, în actuala stagiune.

Chivu debutează ca antrenor în Liga Campionilor, pe banca lui Inter Milano

Titular de fiecare dată, el a fost integralist în dubla cu Steaua Roșie Belșgrad in play-off-ul pentru grupa principală din Liga Campionilor. Pe cale de consecință, este de așteptat ca antrenorul Juan Carlos Carcedo să-l trimită din primul minut în teren.

Pe de altă parte, Radu Drăgușin nu a fost inclus de Tottenham pe lista UEFA, din cauza faptului că încă nu și-a revenit complet după ruptura de ligament încrucișat, dar va putea fi introdus la iarnă, dacă londonezii trec mai departe.

În plus, pentru prima dată după mulți ani România are și un antrenor pe banca unei participante din această competiție. Este vorba despre Cristi Chivu, la Inter, care își va începe aventura în deplasare, cu Ajax, prima echipă la care a jucat în afara țării.

UEFA a decis ca România să mai aibă un arbitru român la centru. Pe lângă Istvan Kovacs, care a primit marea finală sezonul trecut, iar acum a fost delegat la Olympiacos – Pafos, Marian Barbu va conduce Slavia Praga – Bodo / Glimt.

Programul meciurilor de miercuri

Olympiacos – Pafos, de la 19:45

Slavia Praga – Bodo/Glimt, de la 19:45

Ajax – Inter, de la 22:00

Liverpool – Atletico, de la 22:00

Bayern – Chelsea, de la 22:00

PSG – Atalanta, de la 22:00

Rezultatele și marcatorii partidelor de marți:

Juventus – Borusia Dortmund 4-4 (Kenan Yıldız 64, Vlahović 68 și 90+4, Kelly 90+7 / Adeyemi 53, F. Nmecha 65, Yan Couto 75, Bensebain 86-p)

Real Madrid – Olympique Marseille 2-1 (Mbappe 29 și 82, ambele din penalty / Weah 22; Carvajal, de la Real, a fost eliminat în minutul 72)

Tottenham – Villareal 1-0 (Luiz Júnior 4, autogol)

Benfica – Qarabağ 2-3 (Barrenechea 6, Pavlidis 16 / Leandro Andrade 30, Duran 48, Kashchuk 87)

PSV – Union SG 1-3 (van Bommel 89 / David 9, din penalty, Ait El Hadj 39, Mac Allister 81; Dennis Man a fost trimis în teren la gazde în minutul 80)

Athletic Club – Arsenal 0-2 (Martinelli 72, Trossard 87)

Joi se dispută confruntările:

Copenhaga – Bayer Leverkusen, de la 19:45

Brugge – Monaco, de la 19:45

Newcastle – Barcelona, de la 22:00

Manchester City – Napoli, de la 22:00

Frankfurt – Galatasaray, de la 22:00

Sporting – Kairat Almaty, de la 22:00