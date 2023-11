Vlad Iacob, despre situația de la Dinamo de la plecarea sa: „Nu s-a ținut cont de asta!”

Vlad Iacob a ocupat funcția de administrator special la Dinamo timp de un an. După ce clubul a promovat înpoi în Liga 1, s-a renunțat la serviciile acestuia.

Recent, fostul oficial dinamovist a vorbit despre situația actuală a echipei. Dinamo este penultima în clasament, pe loc direct retrogradabil, cu doar 10 puncte.

„Nu s-a ținut cont de asta!”

„Din păcate, Dinamo chiar nu o duce bine acum. Acest lucru nu este întâmplător, este un rezultat al felului în care s-a construit acest club, din punct de vedere administrativ. Nu s-a ținut cont de bunele practici existente, de niște metodologii esențiale pentru un club de fotbal de acest nivel.

Situația din clasament nu e întâmplătoare și nu putem vorbi despre ghinion. Eu am fost la Dinamo timp de 13 luni, ca administrator special. Nu am avut timp să respir de foarte multe ori, am fost nevoit să acopăr mai multe posturi”, a mărturisit Vlad Iacob, pentru podcastul Victory Cup.