Vlad Iacob, detalii neștiute din perioada petrecută la Dinamo: „Nu am avut salariu, am cheltuit bani din propriul buzunar pentru a sprijini clubul!”

Vlad Iacob a vorbit recent despre perioada petrecută la Dinamo. Acesta a fost administratorul special al „Câinilor” sezonul trecut, când echipa era în Liga 2.

Fostul oficial al formației bucureștene a dezvăluit cum a decurs aventura sa la club. Iată ce detalii a oferit despre condițiile și tratamentul primit.

„Nu am avut salariu, am cheltuit bani din propriul buzunar pentru a sprijini clubul!”

„Mi-am plătit până și deplasările. Am lipsit de la o singură partidă din cauza unei probleme medicale, cea cu Unirea Slobozia, 1-0, de la Giurgiu. Și cazarea mi-am plătit-o din propriul buzunar de fiecare dată. Delegația clubului, care conținea mai multe persoane, nu m-a avut pe mine în componență decât o dată pe parcursul sezonului trecut, cu o camera de hotel. Și o dată mi-a fost plătit, dar cu întârziere, un bilet de avion.

Eu suportam tot, carburantul, telefonul mobil. Nu am avut salariu, am cheltuit bani din propriul buzunar pentru a sprijini clubul. Am adus și contracte de sponsorizare. Nu am primit nimic, am plătit foarte mult de la mine.

Sunt niște sume foarte mari pe care le-am pierdut la Dinamo. N-am mai avut timpul necesar să mă ocup de afacerile mele, am acumulat datorii, am avut probleme într-un alt business pentru că am fost forțat să-l neglijez ca să mă pot dedica 100% lui Dinamo. Am cheltuit o sumă foarte mare și nu știu câți oameni ar fi fost dispuși să facă asta”, a dezvăluit Vlad Iacob, potrivit gsp.ro.