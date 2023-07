Vlad Iacob trage un semnal de alarmă: „Dinamo are nevoie de finanțare acum”! Anunţă datorii de aproape 8 milioane de euro

Vlad Iacob trage un semnal de alarmă. Administratorul special al lui Dinamo a organizat astăzi o conferinţă de presă. Vlad Iacob a susţinut că datoriile curente ale clubului sunt de 800.000 de euro şi că, în afară de acestea, Dinamo mai are datorii de 7 milioane de euro.

„În prezent, în pofida informațiilor transmise pe diverse canale, pe lângă lucruri care reprezintă o normalitate pentru multe lucruri mici din Superligă – cum ar fi plata salariilor la zi și posibilitatea de a face transferuri – Dinamo are următoarea situație: astăzi, clubul are datorii curente de aproximativ 800.000 de euro și un singur plan de reorganizare aprobat. (…) Mai sunt datorii totale de aproximativ 7 milioane de euro.

Nu consider că mă aflu într-un război cu acționarii clubului. Sunt, evident, niște diferențe de viziune, dar nu sunt într-un război. Sunt niște divergențe de viziune și cred că, într-o echipă, scopul și vizunea ar trebui să fie comune. Cred că persoanele cu experiză trebuie să fie cele care coordonează proiectul, iar între mine și Red&White, dar mai ales între mine și domnul Andrei Nicolescu, e o incompatibilitate conceptuală, de viziune, de conduită, de abordare și de implementare.

Am descoperit incompatibilitatea pe parcurs. Lucrurile s-au schimbat din punctul meu de vedere. În primul rând, Dinamo are nevoie de finanțare acum. Astăzi, clubul nu poate angaja persoane competente, de nivel înalt, de care are atât de mare nevoie pentru a funcționa așa cum e normal pentru un club de talia lui Dinamo. Repet, astăzi nu avem această posibilitate, așa că e nevoie de o finanțare rapidă, serioasă, care să confere clubului posiblitatea de a ajunge la nivelul care merită.