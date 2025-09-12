Vladimir Screciu, subiectul unui transfer în această toamnă. Echipa care îl monitorizează
Vladimir Screciu, mijlocașul Universității Craiova, ar putea pleca în această toamnă de la echipa lui Mirel Rădoi, fiind dorit de formația israeliană Maccabi Haifa.
Clubul ocupant al locului trei în sezonul precedent din Israel și-a pus ochii pe internaționalul român de 25 de ani, scouterii acestuia fiind prezenți la duelul Cipru – România din preliminariile World Cup 2026, deși Screciu nu a evoluat în acel meci, conform fanatik.ro.
Cota de piață a mijlocașului este de aproximativ două milioane de euro, iar în acest sezon a adunat 11 apariții pentru Universitatea Craiova.
Pavel Badea, directorul clubului oltean, a vorbit despre impactul pe care pierderea lui Screciu l-ar avea pentru echipă, subliniind că acesta este un jucător cu multe calități și o prezență importantă pe faza defensivă. Badea a menționat că, deși există interes pentru jucător, se așteaptă ca Screciu să rămână la Universitatea Craiova cel puțin până în vară, deoarece o plecare acum ar reprezenta o lovitură pentru club și ar complica atingerea obiectivelor.
„Ar fi o lovitură pentru clubul nostru. Screciu este un jucător cu experiență, este un jucător cu multe calități și care dă greutate echipei noastre pe fază defensivă. De aceea, cred că următoarea perioadă, cei care se ocupă de managementul echipei Universitatea Craiova, să ia în considerare că pierderea lui Screciu poate fi o pierdere importantă pentru club și performanțele ar fi puse sub semnul întrebării sau greu de îndeplinit. De aceea, cred că Screciu va rămâne la Universitatea Craiova, cel puțin până în vară”, a declarat Pavel Badea, conform sursei menţionate anterior.