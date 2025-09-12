Vladimir Screciu, subiectul unui transfer în această toamnă. Echipa care îl monitorizează

Vladimir Screciu, mijlocașul Universității Craiova, ar putea pleca în această toamnă de la echipa lui Mirel Rădoi, fiind dorit de formația israeliană Maccabi Haifa.

Clubul ocupant al locului trei în sezonul precedent din Israel și-a pus ochii pe internaționalul român de 25 de ani, scouterii acestuia fiind prezenți la duelul Cipru – România din preliminariile World Cup 2026, deși Screciu nu a evoluat în acel meci, conform fanatik.ro.

Cota de piață a mijlocașului este de aproximativ două milioane de euro, iar în acest sezon a adunat 11 apariții pentru Universitatea Craiova.

Pavel Badea, directorul clubului oltean, a vorbit despre impactul pe care pierderea lui Screciu l-ar avea pentru echipă, subliniind că acesta este un jucător cu multe calități și o prezență importantă pe faza defensivă. Badea a menționat că, deși există interes pentru jucător, se așteaptă ca Screciu să rămână la Universitatea Craiova cel puțin până în vară, deoarece o plecare acum ar reprezenta o lovitură pentru club și ar complica atingerea obiectivelor.