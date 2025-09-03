Vladislav Blănuță a fost transferat și nu mai joacă în România

Vladislav Blănuță este noul jucător al celor de la Dinamo Kiev. În weekend, Blănuță a fost titular în partida de debut a celor de la FCU Craiova din Liga a 3-a, 0-0 cu Academica Balș.

Dinamo Kiev a oficializat transferul după miezul nopții și a trimis și un comunicat de presă.

„Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță. Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

Și-a început cariera de junior în academiile din Cehia, Moldova și România. În 2019 a ajuns la academia clubului italian Pescara, unde în decembrie 2020 a debutat în Serie B pentru prima echipă. Pentru Pescara a bifat 6 apariții.

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.

La nivel internațional a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad!”, a transmis Dinamo Kiev.