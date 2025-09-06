Vladislav Blănuță, ”atacat” de patronul unui club din Ucraina după transferul lui Dinamo Kiev: ”Nu e prea inteligent”

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev a provocat un val de reacții în fotbalul ucrainean, după ce au fost descoperite postări pro-ruse de-ale jucătorului pe rețelele sociale.

Yuliy Morozov, patronul clubului FC Penuel, recent promovat în a treia ligă a Ucrainei, a atacat Dinamo Kiev.

De asemenea, Morozov l-a numit pe Blănuță ”un puști nu prea inteligent, crescut în spiritul sovietic”.

”Imaginați-vă o structură imensă, în care 15 oameni au funcții ce includ cuvintele ’președinte’, ’director’, ’manager’; există un departament special care se ocupă de scouting și altul de comunicare.

La 3 ani și jumătate de la începutul unui război pe scară largă, după sute de scandaluri cu tentă pro-rusă, toată această armată de oameni n-a fost în stare să vadă că potențiala lor vedetă, pe care clubul a cheltuit bani serioși, e de fapt un puști nu prea inteligent, crescut în spiritul sovietic”, a fost mesajul transmis de Yuliy Morozov, conform Telegraf.com.ua.