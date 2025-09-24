Vladislav Blănuță, în mijlocul unui scandal la Dinamo Kiev. Fanii aruncă cu ouă în el și îl contestă dur după postările pro-ruse

Vladislav Blănuță, atacantul român transferat recent la Dinamo Kiev, trece printr-o perioadă dificilă, fiind ținta nemulțumirilor fanilor echipei. Acesta a fost acuzat de suporteri că ar fi distribuit pe rețelele sociale materiale pro-ruse, un gest care a stârnit un scandal major în Ucraina. Deși Blănuță și-a cerut scuze public, tensiunile nu au scăzut, iar într-un meci recent din Cupă suporterii au aruncat cu ouă din tribună în el.

Meciul în care s-au înregistrat aceste incidente a fost cel dintre Oleksandria și Dinamo Kiev, meci în care atacantul român și-a dat și un autogol, ceea ce a sporit și mai mult presiunea asupra sa. Conform jurnalistului ucrainean Vladimir Zverov, deși la un meci de campionat fanii nu s-au manifestat agresiv, atmosfera a devenit mult mai ostilă în partida de cupă.

„Problema lui Blănuță nu s-a atenuat și este puțin probabil să se atenueze prea curând. Am urmărit reacția suporterilor din Kiev. La ultimul meci, de campionat, au fost destul de calmi (n.r. față de Blănuță), nu se citea nimic în ochii lor.

Nu îl susțineau, dar atmosfera de pe stadion era destul de calmă, din câte am văzut. În Cupă, zburau ouăle din tribune. Nu spun cine arunca, fanii lui Dinamo, cei ai Oleksandriei sau spectatorii neutri. Dar ouăle zburau în direcția lui Blănuță”, a spus jurnalistul Vladimir Zverov, potrivit site-ului ucrainean Tribuna.

Igor Surkis, președintele clubului Dinamo Kiev, a declarat că situația va fi discutată cu jucătorul și că decizia privind viitorul său în echipă va depinde de reacția acestuia. Surkis a menționat că Blănuță încă nu a ajuns în Ucraina și că va fi ascultat înainte de a se lua o decizie finală, care poate merge până la rezilierea contractului.

Clubul a realizat o anchetă internă și a concluzionat că postările controversate ale lui Blănuță sunt o „greșeală din trecut”, iar atacantul susține de fapt Ucraina în conflictul cu Rusia. Astfel, cel mai probabil, nu se va ajunge la excluderea lui din echipă.

„Să așteptăm și să-l ascultăm. El încă n-a ajuns în Ucraina. Vom trage concluziile mai târziu. Trebuie să-i ascultăm părerea, ce are de spus despre asta. Dacă reacția este adecvată, va juca pentru Dinamo Kiev. Dacă nu, nu va juca aici. Asta e decizia mea finală”, a declarat Igor Surkis, citat de publicația ucraineană Champion.