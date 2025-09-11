Vladislav Blănuță, mesaj pentru familia Mititelu, după ce FC U Craiova a fost exclusă de FRF din toate competițiile

Vladislav Blănuță nu a uitat de FC U Craiova după ce s-a transferat în Ucraina. Ce mesaj a postat atacantul român după ce oltenii au fost sancționați de FRF.

„Vreau să vă mulțumesc din inimă pentru tot sprijinul, încurajările și amintirile pe care mi le-ați oferit în timpul petrecut la @fcucraiovaofficial.

A fost o onoare să joc și să fac parte din această familie mare. Sunt recunoscător acestui club, pentru șansa oferită de a evolua în prima ligă a României și de a cunoaște suporterii adevărați care au fost alături de noi la bine și la rău.

Au fost momente frumoase și mai puțin plăcute, dar împreună am încercat să luptăm până la final și să obținem rezultatele dorite. Chiar dacă, la momentul actual, clubul parcurge o perioadă mai grea, sunt sigur că echipa, împreună cu suporterii și familia Mititelu, vor readuce clubul la cel mai înalt nivel, acolo unde le este locul! Vă mulțumesc, FCU 1948!”, a scris Vladislav Blănuță pe social media.