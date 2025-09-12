Vodafone a încheiat un parteneriat cu UEFA și UC3 pentru a susține viitorul fotbalului masculin și feminin

București, 12 septembrie 2025 – Vodafone a încheiat un parteneriat multianual cu UEFA și UC3¹ pentru a sprijini dezvoltarea fotbalului european feminin și masculin.

Din poziția sa de partener oficial UEFA pentru fotbalul feminin, Vodafone va sponsoriza până în 2030 următoarele competiții feminine ale UEFA: Liga Campionilor la Fotbal Feminin, Campionatul European de Fotbal Feminin EURO 2029, Futsal EURO 2027, Liga Națiunilor, Preliminariile Europene și Campionatele Sub-19 și Sub-17.

Lider în domeniul telecomunicațiilor, Vodafone a devenit și partener oficial licențiat al Ligii Campionilor UEFA din sezoanele 2025-2026 și 2026-2027. Compania intenționează să colaboreze cu UEFA și UC3 pentru a crea experiențe captivante și memorabile pentru fani.

“Este extraordinar să fim din nou asociați cu fotbalul european. Suntem încântați să sponsorizăm fotbalul feminin, unul dintre sporturile cu cea mai rapidă creștere la nivel global. De asemenea, în calitate de partener oficial licențiat al celei mai importante competiții masculine de club, Vodafone va contribui la îmbunătățirea experienței pentru fani”, a declarat Ahmed Essam, CEO Piețe Europene, Vodafone Grup.

Compania a investit în consolidarea brandului său prin contribuția către societate și atenția față de pasiunile clienților săi. Ca partener pentru competiții sportive de anvergură, Vodafone și-a folosit expertiza de lider în telecomunicații pentru a îmbunătăți experiența fanilor, diminuând posibile congestii ale rețelei ca urmare a numărului mare de utilizatori prezenți la astfel de evenimente.

“Ascensiunea fulminantă a fotbalului feminin este incontestabilă, confirmată de succesul record al Campionatului European de Fotbal Feminin UEFA din această vară. Acest sport continuă să atragă unele dintre cele mai cunoscute companii din lume, dornice să facă parte din această experiență memorabilă. Suntem încântați să urăm bun venit Vodafone în comunitatea de parteneri ai competițiilor feminine UEFA. Angajamentul și dimensiunea lor globală îi recomandă drept aliatul ideal în eforturile noastre comune de a duce mai departe acest sport. Astfel, vom deschide calea către mai multe oportunități pentru femei și fete și vom inspira următoarea generație de fani și jucători din întreaga lume”, a menționat Nadine Kessler, Director General pentru Fotbal Feminin UEFA.

“Ne bucură decizia Vodafone de a ni se alătura ca sponsor al fotbalului feminin UEFA și partener licențiat al Ligii Campionilor UEFA. Experiența considerabilă a companiei în susținerea sportului, laolaltă cu angajamentul lor pentru inovație și incluziune, se aliniază perfect cu viziunea noastră de a dezvolta pasiunea pentru joc la toate nivelurile. Împreună, așteptăm cu nerăbdare să putem construi experiențe memorabile și de impact, care să aducă fanii mai aproape de sportul pe care îl iubesc”, a adăugat Guy-Laurent Epstein, Director de Marketing UEFA și Managing Director UC3.

Despre Vodafone

Vodafone este o companie lider de telecomunicații din Europa și Africa. Furnizăm servicii mobile și fixe către peste 355 de milioane de clienți, operăm rețele în 15 țări investind în alte cinci și colaborăm cu rețele mobile în alte peste 40 de țări. Cablurile noastre submarine susțin o bună parte din traficul global de internet și dezvoltăm un nou serviciu de comunicații prin satelit, accesibil direct prin terminalele mobile pentru conectivitate în zone fără semnal. Vodafone are una dintre cele mai mari platforme IoT din lume cu peste 215 milioane de conexiuni, iar în Africa furnizăm servicii financiare către aproximativ 92 de milioane de clienți din 7 țări – gestionând mai multe tranzacții decât orice alt furnizor.