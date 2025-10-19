Volei feminin: Campioana Volei Alba Blaj, învinsă în deplasare de vicecampioana CSO Voluntari în prima etapă a Diviziei A

Campioana Volei Alba Blaj a pierdut duminică, în deplasare, cu vicecampioana CSO Voluntari, scor 2-3, în derby-ul primei etape a sezonului 2025-2026 al Diviziei A.

Scorul pe seturi a fost 25-14, 20-25, 16-25, 25-21, 7-15.

Cele două echipe s-au confruntat şi în urmă cu o săptămână, pentru primul trofeu al sezonului – SuperCupa României, revendicat chiar la Blaj de către CSO Voluntari.

Revenind la Divizia A, celelalte rezultate din prima etapă sunt: Rapid Bucureşti – Dinamo Bucureşti 1-3, Corona Braşov – CSM Constanţa 3-0, Medicina Tg. Mureş – ”U” Cluj 3-1, CSM Lugoj – CSM Bucureşti 3-0.

Etapa a II-a din Divizia A programează meciuri în 25 octombrie.