Volei masculin: Adversară din Azerbaidjan pentru Steaua Bucureşti în Challenge Cup, după câştigarea Cupei Balcanice

Forul european de volei (CEV) a anunţat, luni, că echipa Steaua Bucureşti va evolua în turul I al Challenge Cup, în urma câştigării Cupei Balcanice, iar adversară va fi formaţia azeră Khilasedichi Baku, în turul preliminar.

Meciurile vor avea loc în 12 şi 20 noiembrie, iar câştigătoarea din dubla manşă se va califica în optimi, adversară fiind echipa belgiană Lindemans Aalst.

Steaua Bucureşti a disputat meciurile din cadrul Cupei Balcanice în Bosnia-Herţegovina şi a cucerit trofeul cu trei victorii obţinute cu acelaşi scor, 3-1, în faţa formaţiilor Spor Toto (Turcia), OFI Creta (Grecia) şi OK Kakanj (Bosnia şi Herţegovina).

România mai este reprezentată în Challenge Cup de Arcada Galaţi, care va juca în 12 şi 19 noiembrie, cu formaţia finlandeză Levoranta Sastamala, precum şi de SCM Zalău, repartizată direct în optimile de finală.