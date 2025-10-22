Volei masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie cu VC Strumica, în turul I preliminar al Ligii Campionilor

Campioana Dinamo Bucureşti a învins miercuri, în deplasare, formaţia macedoneană VC Strumica, scor 3-0, în prima manşă din turul I preliminar al Ligii Campionilor.

Scorul pe seturi a fost 25-18, 25-20, 25-19.

Manşa retur va avea loc în 28 octombrie.

Dacă trece de VC Strumica, Dinamo trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor.

Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.