Volei masculin: Dinamo Bucureşti – IBB Spor Kulübü, scor 3-2, la turneu amical în Turcia

Campioana Dinamo Bucureşti a învins, joi, formaţia IBB Spor Kulübü, scor 3-2, în primul meci amical din trei programate la Turneul Elite Cup în Turcia.

Scorul pe seturi a fost 25-21, 30-28, 21-25, 23-25, 15-12.

Vineri, Dinamo se va duela cu Galatasaray, vicecampioana Turciei, iar sâmbătă, cu Istanbul Genclik Spor Kulübü.

”Un turneu de calibru, prilej perfect pentru Bogdan Tănase să evalueze toată echipa. Lotul este acum complet, odată cu revenirea lui Mircea Peţa şi Eric Burggraf de la Campionatul Mondial din Filipine”, a transmis clubul Dinamo înaintea turneului.

Dinamo se pregăteşte pentru turul I preliminar al Ligii Campionilor, în care se va duela cu echipa macedoneană VC Strumica, în 22 şi 28 octombrie. Dacă trece de VC Strumica, Dinamo trebuie să mai parcurgă două tururi preliminare pentru a ajunge în grupele Ligii Campionilor. Potrivit tragerii la sorţi, cele două câştigătoare din turul 3 preliminar ar urma să joace în grupa A, respectiv grupa C.