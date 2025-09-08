Volei masculin: România, eşec cu Portugalia în ultimul amical înaintea debutului la CM din Filipine

Naţionala României a disputat, luni, ultimul amical înaintea participării la Campionatul Mondial, la care s-a calificat după 43 de ani. Aflaţi la Manila din 4 septembrie, tricolorii au jucat cu Portugalia, scor 0-3, cu care au avut şi un stagiu comun de pregătire în ţară şi au disputat alte trei meciuri test, cu un bilanţ de două victorii şi o înfrângere.

Scorul pe seturi a fost 22-25, 23-25, 15-25.

A fost al doilea amical disputat în Filipine, după cel cu naţionala gazdă a Campionatului Mondial, care s-a impus în urmă cu două zile, cu 3-1.

Anterior, tricolorii au mai jucat opt meciuri test la Piatra Neamţ, cu Filipine, Portugalia şi Chile, bilanţul fiind de şapte victorii şi o înfrângere.

România adună astfel 10 partide de verificare înaintea celor oficiale de la Campionatul Mondial, la care tricolorii vor juca după 43 de ani.

La Manila, reprezentativa României va continua pregătirile pentru debutul în grupa B, din 13 septembrie, cu vicecampioana olimpică Polonia (ora 16.30). Următoarele dispute din grupă vor fi cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).