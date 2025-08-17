Volei masculin: România, trei victorii cu Filipine în pregătire pentru Campionatul Mondial

Naţionala României a obţinut trei victorii în meciurile amicale disputate la Piatra Neamţ cu reprezentativa Filipine, gazda Campionatului Mondial de luna viitoare, la care tricolorii vor participa după 43 de ani.

Cele trei partide test s-au disputat fără spectatori, iar România s-a impus în fiecare cu 3-1.

Stagiul comun de pregătire cu Filipine, intercalat cu meciurile amicale, a fost identic cu cel în compania Chile, în care tricolorii au obţinut, de asemenea, victorii (3-2, 3-0).

Echipa României va rămâne la Piatra Neamţ până în 3 septembrie, când este programată plecarea la Manila, la Campionatul Mondial. Până atunci vor mai avea loc meciuri test cu Portugalia (27 august – 1 septembrie). Alte meciuri de verificare sunt programate după instalarea la Manila, între 4-10 septembrie, tot cu Filipine.

Tricolorii s-au calificat la Campionatul Mondial după 43 de ani şi vor juca în grupa B, în ordine, cu Polonia (13 septembrie, 16.30), cu Olanda (15 septembrie, 13.00), cu Qatar (17 septembrie, 05.30).