Voleibaliștii au ajuns în Filipine, pentru a participa la CM, după un zbor de 11 ore

Reprezentativa României a ajuns la Manila, în Filipine, acolo unde pe 12 septembrie va debuta Campionatul Mondial.

Românii au fost escortați de motociclete ale poliției locale

„Tricolorii”, care revin în competiția planetară după o pauză de 43 de ani, au fost așteptați cu ghirlande de bun venit de către gazde, denumite „lei” în cultura locală.

De la aeroport, românii au plecat spre hotelul care le va fi „casă” pe perioada Campionatului Mondial. Toate delegațiile de la Mondiale sunt escortate de motociclete ale poliției locale.

„Echipa noastră are acum o zi pentru a se reface după drumul lung, care a durat 18 ore, și de mâine va trece la treabă.

Băieții sunt hotărâți să facă o figură frumoasă și să obțină calificarea în optimi. Asta ar însemna să realizeze cel puțin două victorii în faza grupelor, în partidele cu Polonia, Olanda și Qatar”, se scrie pe pagina de facebook a FR de Volei.