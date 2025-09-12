Vrea să-și respecte tradiția față de Rapid: „Mereu am marcat împotriva lor”

Echipa de fotbal FC Rapid întâlnește formația Universitatea Cluj, vineri, de la ora 21:00, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru etapa a 9-a a Superligii.

„E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge pe cei de la Rapid”, spune jucătorul

Virgiliu Postolachi (25 de ani) a plecat de la CFR Cluj la U Cluj, pe ultima sută de metri a perioadei de mercato și vrea să debuteze cu gol la echipa lui Sabău.

„Rapid e o echipă foarte bună, o să fie un meci foarte greu, din toate punctele de vedere. Sunt încrezător în mine, pentru că mereu împotriva lor am dat gol și pentru moralul meu e un plus. Cele 3 puncte contează, pe care trebuie să le păstrăm acasă.

E o motivație în plus să fim prima echipă care îi învinge pe cei de la Rapid. Vor fi mulți suporteri și e o șansă să le arăt că am venit să ajut și să mă lupt pentru culorile noastre.

Voi da totul pe teren să încerc să dau gol, dar dacă ajut echipa să ia trei puncte și nu reușesc să marchez, voi fi la fel de bucuros”, a spus Postolachi.