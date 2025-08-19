Wayne Rooney îi cere lui Manchester United să transfere rapid un jucător italian

Fostul atacant al lui Manchester United, Wayne Rooney, susține că „diavolii” ar trebui să profite și să-l ia imediat pe Gianluigi Donnarumma.

„Da, cred că trebuie să ne concentrăm asupra aducerii lui. Donnarumma are 26 de ani, este unul dintre cei mai buni portari din lume – ar fi o nebunie dacă Man United nu l-ar lua. Nu văd niciun risc în ceea ce-l privește”.

Rooney și-a amintit incertitudinile din trecut: „Mă gândesc la Roy Carroll și la Tim Howard. Nu a existat niciodată o încredere de 100% în ei, din partea apărării. Dar când a intrat Edwin van der Sar, totul s-a calmat. Apărătorii au avut încredere deplină în el. Și André Onana este un portar fantastic, dar anul trecut nu mi-a inspirat încredere”.