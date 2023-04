William Baeten a renăscut după golul marcat Chindiei: „Am avut câteva luni grele”

Mijlocașul ofensiv belgian William Baeten a fost decisiv pentru FC U Craiova 1948 în meciul de pe teren propriu împotriva Chindiei.

„Am avut câteva luni grele”, a recunoscut William Baeten după golul marcat Chindiei

El a marcat singurul gol al meciului, spre finalul primei reprize, cu un șut puternic, din voleu, din careul mare.

După meci, jucătorul a recunoscut că acest gol a venit bine pentru echipă, dar mai ales pentru el, care a traversat o perioadă dificilă.

„Am văzut mingea venind, i-am zis colegului să o lase. A fost perfectă pentru piciorul meu stâng. Am șutat din prima și mi-a ieșit.

Am încercat să jucăm un fotbal rapid. N-a fost atât de ușor, formează o echipă organizată. Ne-a ieșit mai bine în partea secundă.

Eu am avut câteva luni grele, am fost accidentat, am muncit și acum apar rezultatele. La început a fost foarte greu, dar mi-am revenit.

Nu contează cu ce echipă am juca în baraj. Nu mă uit la celelalte echipe, contează doar ce facem noi”, a spus William Baeten, după meci.