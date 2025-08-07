Wolverhampton le va aduce un omagiu lui Diogo Jota și Andre Silva

Echipa engleză de fotbal Wolverhampton Wanderers va aduce un omagiu lui Diogo Jota și Andre Silva, pe stadionul lor, Molineux, în timpul ultimului lor meci din presezon și al meciului de deschidere din Premier League 2025/2026, scrie DPA.

Jota a murit la vârsta de 28 de ani într-un accident de mașină în Spania, pe 3 iulie, alături de fratele său, Silva.

Diogo Jota, care câștigat în sezonul trecut titlul de campion al Angliei cu FC Liverpool, și-a început cariera în fotbalul englez la Wolverhampton, pentru care a marcat 41 de goluri în 131 de meciuri disputate între 2017 și 2020. El a fost inclus în panteonul gloriilor clubului (Hall of Fame).

Wolves a anunțat joi că va fi ținut un minut de reculegere înaintea amicalului din presezon de sâmbătă, împotriva lui Celta Vigo, și că vor fi depuse coroane de flori înainte de începerea partidei.

Campania ”lupilor” din Premier League începe pe 16 august împotriva lui Manchester City.