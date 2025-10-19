WRC: Un accident suferit de Thierry Neuville a dus la anularea unei probe speciale din Raliul Europei Centrale

Prima probă specială de duminică a Raliului Europei Centrale a fost întreruptă şi apoi anulată după un accident suferit de belgianul Thierry Neuville, care a lovit parapetul unui pod cu Hyundai-ul său încă din primii kilometri.

Campionul mondial în exerciţiu şi copilotul său au ieşit nevătămaţi din maşină, care a rămas imobilizată pe carosabil şi a trebuit să fie eliberată de oficiali şi spectatori.

În urma accidentului, Neuville a aruncat şi un balot de paie de protecţie în râul de lângă.

Astfel, vor mai rămâne doar trei probe speciale de disputat duminică pentru a obţine cele cinci puncte bonus acordate câştigătorului „Super Sunday”, printre care şi „Power Stage”, ultima probă cronometrată care acordă, de asemenea, cinci puncte suplimentare.

Francezul Sébastien Ogier, care nu va obţine puncte în clasamentul raliului în urma accidentului de sâmbătă, mizează pe ziua de duminică pentru a câştiga câteva puncte şi a evita să piardă prea mult teren în campionatul mondial faţă de cei doi principali rivali ai săi, Kalle Rovanperä şi Elfyn Evans, respectiv primul şi al treilea în Europa Centrală înaintea acestei ultime zile. Ogier, care a plecat primul, a parcurs întreaga primă specială şi şi-a uzat deja pneurile, în timp ce Rovanperä şi Evans nu au luat startul.