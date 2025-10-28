WTA are un nou președinte

Valerie Camillo a fost numită, marţi, preşedintă a WTA şi îşi va prelua funcţia pe 17 noiembrie 2025, într-un moment cheie pentru dezvoltarea tenisului feminin profesionist.

Ea a fost susţinută pentru această funcţie de preşedintele în exerciţiu Steve Simon

Cu o bogată experienţă în managementul şi dezvoltarea unor organizaţii sportive importante din NBA, NHL, MLB şi sportul universitar, ea va avea misiunea de a conduce „noua fază de dezvoltare a WTA la nivel mondial”.

Camillo va fi responsabilă în special de punerea în practică a viziunii pe termen lung a WTA, în colaborare cu jucătoarele, turneele şi partenerii, pentru a garanta echitatea, vizibilitatea şi progresul standardelor şi remuneraţiilor jucătoarelor.

Ea va conduce, de asemenea, divizia comercială WTA Ventures, unde va trebui să continue creşterea şi inovarea circuitului feminin.

„Numirea Valeriei în funcţia de preşedintă a WTA este un pas important pentru organizaţie, iar forţa şi leadershipul ei în domeniul sportului şi divertismentului vor fi benefice pentru toţi cei implicaţi în WTA”, a spus legenda tenisului, Billie Jean King.