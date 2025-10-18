WTA Osaka 2025. Visul finalei românești s-a spulberat! Jaqueline Cristian se oprește în semifinale, asemenea Soranei Cîrstea. Câți bani va primi

Circuitul feminin de tenis se află în această perioadă în Asia, acolo unde să desfășoară mai multe competiții importante. Cele mai bune două jucătoare ale României, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea, au ales să evoluez la WTA Osaka 2025.

Jaqueline Cristian iese în semifinale la Osaka. Cu câți bani s-a ales pentru această performanță

Jaqueline Cristian a pierdut sâmbătă dimineață în semifinalele turneului de la Osaka în fața sportivei din Cehia, Tereza Valentova, în trei seturi. Deși a câștigat primul set, cu 6-7, Jaq a cedat în următoarele două, cu 6-3, 6-3, și a ratat finala din Japonia.

În urma acestei performanțe, Jaqueline Cristian va urca pe locul 42 în clasamentul WTA și va primi un cec în valoare de 11.970 de doalri. Dacă ar fi învins-o pe Valentova, Jaq ar fi intrat în a doua finală din acest an, după cea de la Rabat.

Sorana Cîrstea a fost învinsă în trei seturi de Leylah Fernandez

Sorana Cîrstea a ratat calificarea în finala turneului de la Osaka, deși a avut o revenire spectaculoasă în setul al doilea. Ea a pierdut cu 2-6, 6-2, 4-6 în fața canadiencei Leylah Fernandez. Cîrstea a avut 3-1 în setul decisiv, dar finalista de la US Open 2021 a întors partida și s-a calificat în finala competiției.

Chiar și învinsă, Sorana va reveni de luni în Top 50 WTA, o performanță remarcabilă pentru sportiva de 35 de ani. Pentru parcursul ei la Osaka, Sorana Cîrstea s-a ales cu un cec în valoare de 11.970 dolari. Ea a câștigat anul acesta peste un milion de dolari și are câștiguri totale în carieră care depășesc 10 milioane de dolari.