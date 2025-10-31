Xabi Alonso a clarificat lucrurile în scandalul cu Vinicius

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Xabi Alonso, a asigurat, vineri, că polemica din jurul atacantului Vinicius Junior, care și-a exprimat frustrarea față de înlocuirea sa în timpul El Clasico, câștigat duminică împotriva rivalei FC Barcelona (2-1), este ‘închisă’.

Atacantul brazilian nu va fi sancționat

Înlocuit de compatriotul său Rodrygo în min. 72 al partidei, Vinicius a avut o ieșire nervoasă, dar miercuri și-a cerut scuze.

‘Vreau să-mi cer scuze tuturor suporterilor madrileni pentru reacția mea după ce am fost înlocuit în timpul El Clasico. Așa cum am făcut personal la antrenament astăzi (miercuri), vreau să-mi cer scuze și coechipierilor mei, clubului meu și președintelui meu’, a scris brazilianul.

În mesajul său pe contul de X, Vinicius Junior și-a prezentat scuze ‘tuturor madrilenilor’, explicând că pasiunea sa ‘uneori preia controlul, pentru că vreau mereu să câștig și să-mi ajut echipa’.

Fotbalistul s-a întors pe banca sa câteva minute mai târziu, nu pentru a sărbători victoria lui Real, ci pentru a-l provoca pe tânărul star catalan Lamine Yamal, ale cărui declarații inflamaseră atmosfera dinaintea meciului.

Antrenorul echipei madrilene, întrebat vineri la conferința de presă despre această polemică, a răspuns că acest caz este ‘închis’.

‘Miercuri am avut o reuniune cu tot stafful, cu jucătorii și Vinicius a avut un discurs ireproșabil. El a vorbit cu sinceritate, din suflet. Pentru mine, acest caz este închis de miercuri’, a adăugat antrenorul, care a precizat că nu există niciun fel de ‘represalii’ sau sancțiune disciplinară la adresa jucătorului.