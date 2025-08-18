Xabi Alonso critică decizia federației privind meciul Barcelona – Villarreal la Miami

Noul sezon din La Liga încă nu a debutat, dar fotbalul spaniol este deja zguduit de o hotărâre controversată: Federația de Fotbal din Spania (RFEF) a acceptat propunerea La Liga de a disputa partida dintre Villarreal și Barcelona în afara granițelor, la Miami.

Xabi Alonso, noul antrenor al Real Madrid, s-a pronunțat ferm împotriva acestei decizii la conferința de presă ce a precedat meciul cu Osasuna, primul din actualul sezon. Alonso a precizat că se aliniază poziției oficiale a clubului „blanco”, care a transmis recent că nu susține demersul inițiat de RFEF și consideră că acesta poate genera consecințe grave pentru competiție.

Tot în cadrul conferinței, Alonso s-a referit la debutul său în La Liga ca antrenor al Realului și la progresul echipei de la preluarea sa.

„Sunt complet de acord cu ce comunicat a emis clubul. Dacă regulile se schimbă, trebuie să fie un acord unanim al tuturor participanților. Dacă nu, nu se poate realiza, nu e posibil.

“Cu toții îl vom aborda cu entuziasm, abia așteptăm să înceapă noul sezon. Au fost două săptămâni scurte, dar intense, iar noi abia așteptăm să pășim pe Bernabeu. Vrem să începem bine. Primul meci e mereu important.

Facem progrese. E greu de măsurat. Sunt convins că mai avem mult (n.r. până să ajungem la nivelul dorit), dar deja am introdus principalele idei și fundamente la Cupa Mondială a Cluburilor, am muncit la ele în ultimele două săptămâni. Sentimentul e unul bun.”, a declarat Alonso, potrivit Marca.