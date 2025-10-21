Xabi Alonso face plecăciuni în fața lui Kylian Mbappe: „Nu este vorba doar despre goluri”

Antrenorul echipei de fotbal Real Madrid, Xabi Alonso, l-a lăudat pe Kylian Mbappe pentru forma sa stelară din acest sezon, atacantul francez fiind în fruntea clasamentului golgheterilor din La Liga și din Liga Campionilor înaintea meciului de miercuri, pe teren propriu, cu Juventus Torino, scrie Reuters.

Real a câștigat 10 din cele 11 meciuri jucate în toate competițiile în acest sezon

Mbappe, în vârstă de 26 de ani, care s-a alăturat echipei Real de la Paris Saint-Germain în sezonul trecut, a marcat 10 goluri în nouă meciuri din La Liga și cinci în două apariții în Liga Campionilor, pe lângă trei goluri pentru naționala Franței în actualul sezon.

Forma sa a ajutat-o pe Real să aibă un start reușit sub conducerea lui Alonso, echipa câștigând 10 din cele 11 meciuri jucate în toate competițiile.

Formația este lider în La Liga cu 24 de puncte, două mai mult decât FC Barcelona, și și-a asigurat maximum de puncte în Liga Campionilor.

‘Nu este vorba doar de goluri. Influența lui este aproape la fel de importantă în ceea ce privește coechipierii care îl urmăresc cu și fără minge. Ne ajută. A marcat goluri peste tot. Influența, precum și golurile, sunt ceea ce are nevoie echipa’, a declarat Alonso reporterilor marți.

Real întâlnește un Juventus aflat în dificultate, care nu a mai câștigat de mai bine de o lună și ocupă locul șapte în Serie A, la patru puncte în spatele liderului AC Milan. Cu toate acestea, Alonso a avertizat că italienii nu trebuie priviți de sus.

‘Suntem în alertă pentru meciul de mâine cu Juve. Orice echipă italiană care se confruntă cu dificultăți poate fi periculoasă. Nu trebuie să uităm istoria. Juve este un club mare, atât acum, cât și în trecut. Au câțiva jucători foarte buni. Este un clasic european. Echipele s-au întâlnit de multe ori, iar eu am jucat în unele dintre acele meciuri. Ne simțim foarte pregătiți. Vrem a treia victorie în Liga Campionilor și să avem un start excelent’, a spus Alonso.

Avem nevoie de susținerea publicului. Oamenii merg pe Bernabeu dorind să vadă meciuri importante. Trebuie să le oferim ceea ce își doresc, astfel încât să răspundă la fel’, a adăugat tehnicianul.