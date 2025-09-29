Xabi Alonso încearcă să uite de umilința cu Atletico Madrid: „A durut, dar acum suntem din nou în modul Liga Campionilor”

Delegația lui Real Madrid a ajuns în orașul Almatî din Kazahstan, unde înfruntă marți echipa locală FC Kairat, în etapa 2 a Ligii Campionilor.

Formația iberică a parcurs aproape 7.000 de kilometri cu avionul

Antrenorul Xabi Alonso a declarat luni că înfrângerea cu 2-5 în fața lui Atletico Madrid din campionat a durut, dar a adăugat că echipa sa este acum pe modul Liga Campionilor.

„Cred că, indiferent dacă câștigăm sau pierdem, sentimentele noastre ar trebui să dureze 24 de ore, și la bine și la rău”, a spus el într-o conferință de presă, la Stadionul Central din Almatî.

Tehnicianul a negat că situația de sâmbătă de pe Metropolitano s-a datorat exclusiv unei probleme de atitudine: „Este puțin simplist. Marți avem meci în Liga Campionilor. Adversarul nu contează. Vrem să câștigăm. Este important să începem bine și nu vrem să pierdem puncte importante”, a spus el.

În ceea ce privește alcătuirea formației la mijlocul terenului după revenirea englezului Jude Bellingham, el a afirmat că „are multe opțiuni” și că va avea nevoie „de toți”.

Dani Carvajal și Militao au fost lăsați în afara lotului, din cauza unor accidentări

Alonso a insistat că echipa sa „este încă în construcție”, un proces care, a completat el, „nu știe cât va dura”.

„Trebuie să întoarcem pagina”, a afirmat el, subliniind că FC Kairat este o echipă bună și că, pentru a obține victoria, va trebui ca madrilenii să „înceapă bine meciul”.

Este prima dată când Real Madrid va juca un meci în prima competiție europeană intercluburi pe continentul asiatic, fiind pentru a doua oară în istoria Ligii Campionilor când se întâmplă acest lucru.

Delegația madrilenă, care include 22 de jucători, s-a cazat la Hotelul Intercontinental, ale cărui facilități au fost rezervate exclusiv echipei spaniole.

După înfrângerea usturătoare suferită în fața concitadinei Atletico Madrid (scor 2-5), antrenorul lui Real Madrid, Xabi Alonso, a decis să călătorească în Kazahstan cu toate vedetele sale, inclusiv Mbappe și Vinicius.

Fundașii Dani Carvajal, care va lipsi timp de o lună, și Militao, care a suferit o accidentare serioasă pe sâmbătă pe Metropolitano, au fost lăsați în afara lotului.

Mii de fani ai echipei Real Madrid din Asia Centrală, Rusia, China și din întreaga regiune Eurasiatică sunt așteptați să asiste la partida de marți.