Xavi a lămurit situația lui de Jong: ”Ne poate ajuta mult din poziția de fundaș central!”

Frenkie de Jong este un jucător cheie la Barcelona, dar Manchester United este foarte interesată de serviciile sale. După partida amicală cu Real Madrid, scor 1-o, Xavi a lămurit situația mijlocașului olandez.

”Nu sunt aici pentru a transmite mesaje. Deja am vorbit cu Frenkie, știe că-l apreciez foarte mult. E un jucător cheie pentru noi, dar este această situație economică și Fair Play-ul Financiar. Ne poate ajuta mult din poziția de fundaș central”, a spus Xavi, conform Fabrizio Romano.

Xavi a reacționat după victoria Barcelonei cu Real Madrid: ”Este semnificativ pentru noi!”

Barcelona s-a impus cu 1-0, în fața lui Real Madrid, într-o partidă amicală jucată în SUA. La finalul meciului, Xavi a oferit și o primă reacție. El se bucură de succesul înregistrat de echipa lui.

”Este semnificativ pentru noi!”

”În general, suntem fericiți. Am dat un sentiment bun, ceea ce este important în acest moment. Cel mai puțin important lucru este victoria, dar catalanilor le place foarte mult să învingă Realul. A fost excelentă prima repriza, dar a doua nu prea bună. Ne pregătim pentru noul sezon, ne antrenăm bine și am văzut o Barcelona bună astăzi.

Trebuie să fim mai constanţi. Cred că am fost mai buni decât Madridul și am jucat un fotbal bun. Sunt destul de fericit, dincolo de rezultat. Ne-a plăcut terenul și am jucat bine. Scopul principal este de a câștiga titluri. Este semnificativ pentru noi.

Am sentimente bune, dar este prea devreme. Văd echipa foarte bine și cu multă competiție. Mesajul este pozitiv, dar este prea devreme”, a declarat Xavi, conform Marca.