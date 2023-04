Xavi, despre cei doi jucători cruciali de la FC Barcelona: ”Ei pricep tipul nostru de joc și de aceea sunt cruciali pentru filosofia noastră”

FC Barcelona a învins, duminică, Atletico Madrid, scor 1-0, în etapa a 30-a din La Liga.

Antrenorul echipei catalane, Xavi, a oferit mai multe declarații la finalul partidei.

El a spus că ar fi fost mai mulțumit dacă jucătorii săi ai fi înscris două goluri. Cu toate acestea, tehnicianul a numit victoria ca fiind una ”crucială”.

De asemenea, Xavi a dezvăluit care sunt cei doi jucători esențiali în dinamica echipei.

„Un 2-0 ne-ar fi dat o liniște sufletească. Am jucat bine, în general, și am bătut o mare echipă astăzi. De obicei, noi nu primim multe goluri, dar Atletico este într-un moment extraordinar și asta arată forma echipei.

Este o victorie crucială. Vor exista mereu critici, vor exista și astăzi. Noi ne doream victoria în fața fanilor. Am făcut un meci complet, în termeni general, știam că orice se poate întâmpla”, a spus Xavi, citat de As.

„Frenkie de Jong s-a simțit bine, iar Pedri a schimbat fața echipei atunci când a intrat. Fără să le iau celorlalți din merite, este evident că ei sunt diferiți, sunt jucători capitali.

Ei înțeleg totul, îmbunătățesc tot ce primesc, iar asta înseamnă talent. Ei pricep tipul nostru de joc și de aceea sunt cruciali pentru filosofia noastră. Am senzația că e mai mult calm atunci când mingea ajunge la Frenkie sau la Pedri.

Ferran a fost foarte bun, iar în defensivă, am mai păstrat o dată poarta închisă. Am conlucrat bine. A fost palpitant, dar nu s-a terminat. Acum am bătut o echipă de domni și cred că e o victorie meritată”, a mai spus Xavi.