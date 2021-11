Xavi, blocat în Qatar! Răspunsul pentru Barcelona

Rafa Yuste și Mateu Alemany au reprezentat clubul catalan la o rundă de discuţii cu oficialii lui Al Sadd. Răspunsul clubului din Qatar nu s-a lăsat mult aşteptat: Al Sadd nici nu concepe să se despartă de Xavi. Clauza de reziliere unilaterală este şi ea una prohibitivă: 10 milioane de euro.

„Salutăm și apreciem vizita delegației Barcelonei. Poziția clubului este clară de la început. Suntem hotărâți să îl păstrăm pe Xavi și nu ne putem permite să îl pierdem în acest moment delicat al sezonului”, este declarația CEO-ului de la Al Sadd, Turki Al-Ali, pe contul oficial de Twitter al clubului.

Turki Al-Ali, CEO of #AlSadd Club: We welcome the visit of the administrative delegation from #Barcelona, ​​and we appreciate and respect this. pic.twitter.com/Xs6ciiUJrh

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 3, 2021