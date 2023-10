Xavi, după meciul cu Porto: „Am venit cu multe fantome”

Antrenorul Xavi Hernandez a admis că FC Barcelona nu a făcut cel mai bun meci al său în deplasare cu FC Porto (1-0), meci disputat miercuri în Liga Campionilor la fotbal, dar victoria a ajutat echipa să se debaraseze de fantomele trecutului, transmite AFP.

FC Barcelona a întrecut-o pe FC Porto cu 1-0, prin golul marcat de Ferran Torres (45+1), care a intrat în locul lui Robert Lewandowski, accidentat, în prima repriză. Catalanii au încheiat meciul în zece oameni, Gavi primind al doilea cartonaş galben (90+3).

”Ne-a lipsit calmul şi răbdarea, dar este Europa, este Porto şi a fost în deplasare. Totul este dur, foarte dur. Dacă vorbim de aspectele negative, sunt destule. Dar dacă vorbim de aspecte pozitive, sunt destule, de asemenea. Am venit cu multe fantome, dar acum ne-am debarasat de ele. Am fost capabili să câştigăm în deplasare contra unei echipe istorice”, a declarat Xavi după meci.

În ultimele două sezoane, Barca nu a reuşit să treacă de faza grupelor în Liga Campionilor.

Sergio Conceicao, antrenorul lui FC Porto, a apreciat că echipa sa a făcut un meci bun, dar erorile au costat-o scump: „A fost un meci foarte bun din partea noastră. Am anihilat destul de bine punctele forte ale Barcelonei. Ne-a lipsit eficacitatea.

Per total sunt mândru de munca depusă. Dar trebuie să rămânem concentraţi tot timpul meciului şi când nu s-a întâmplat asta am plătit scump. Am comis greşeli neforţate. Asta mi-a lăsat un gust amar”.

Barca este lider acum în Grupa H, cu şase puncte, urmată de FC Porto (3), Şahtior Doenţk (3) şi Royal Antwerp (0).